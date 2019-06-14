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    Монтелла продолжит тренировать «Фиорентину». В минувшем сезоне команда была близка к вылета из Серии А

    Новый владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо подтвердил, что главный тренер команды Винченцо Монтелла не покинет свой пост.

    «Я поговорил с ним. Винченцо произвел на меня прекрасное впечатление. Он был полон энтузиазма и хотел начать работу. К сожалению, конец прошлого сезона получился плохим по ряду причин. Многое не зависело от тренера, поскольку футболисты играли с определенным страхом. Но я помню, как Монтелла уже успешно руководил «Фиорентиной». Тогда команда показывала очень зрелищный футбол», – сказал Коммиссо.

    • 44-летний Монтелла возглавил «Фиорентину» 10 апреля 2019 года.
    • Тренер заключил с клубом контракт до 2021 года.
    • Под руководством Монтеллы команда провела восемь матчей в Серии А – две ничьи и шесть поражений.
    • В итоге «Фиорентина» финишировала на 16-м месте в чемпионате Италии, опередив зону вылета всего на три очка.

    Источник: Официальный сайт «Фиорентины»

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