Монтелла продолжит тренировать «Фиорентину». В минувшем сезоне команда была близка к вылета из Серии А

Новый владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо подтвердил, что главный тренер команды Винченцо Монтелла не покинет свой пост.
«Я поговорил с ним. Винченцо произвел на меня прекрасное впечатление. Он был полон энтузиазма и хотел начать работу. К сожалению, конец прошлого сезона получился плохим по ряду причин. Многое не зависело от тренера, поскольку футболисты играли с определенным страхом. Но я помню, как Монтелла уже успешно руководил «Фиорентиной». Тогда команда показывала очень зрелищный футбол», – сказал Коммиссо.
- 44-летний Монтелла возглавил «Фиорентину» 10 апреля 2019 года.
- Тренер заключил с клубом контракт до 2021 года.
- Под руководством Монтеллы команда провела восемь матчей в Серии А – две ничьи и шесть поражений.
- В итоге «Фиорентина» финишировала на 16-м месте в чемпионате Италии, опередив зону вылета всего на три очка.