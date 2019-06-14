Монтелла продолжит тренировать «Фиорентину». В минувшем сезоне команда была близка к вылета из Серии А

Новый владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо подтвердил, что главный тренер команды Винченцо Монтелла не покинет свой пост.

«Я поговорил с ним. Винченцо произвел на меня прекрасное впечатление. Он был полон энтузиазма и хотел начать работу. К сожалению, конец прошлого сезона получился плохим по ряду причин. Многое не зависело от тренера, поскольку футболисты играли с определенным страхом. Но я помню, как Монтелла уже успешно руководил «Фиорентиной». Тогда команда показывала очень зрелищный футбол», – сказал Коммиссо.