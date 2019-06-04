Американский миллиардер выкупил «Фиорентину»

Американский миллиардер Рокко Коммиссо стал новым владельцем «Фиорентины», сообщает официальный сайт клуба.

По информации La Gazzetta dello Sport, сумма сделки составила 170 миллионов евро.

«Я всегда был поклонником итальянского футбола. Для меня большая честь начать вносить вклад в историю столь легендарного клуба, как «Фиорентина». За три года переговоров о покупке клуба я полностью проникся тем, как важна «Фиорентина» для города и для болельщиков», – сказал Коммиссо.