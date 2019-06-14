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    Рабьо: «До сих пор не знаю, куда перейду»

    Полузащитник «ПСЖ»Адриан Рабьо заявил, что пока не определился со своим будущим.

    «Мне нравится Италия. Это замечательная страна, здесь можно отдохнуть и набраться сил. Меня ждет сложный сезон. «Ювентус» связывался со мной. Мы общались, но ничего конкретного не могу сказать. До сих пор не знаю, куда перейду.

    «Ювентус» – отличный клуб, где каждый футболист хотел бы играть. Это относится и к «Манчестер Юнайтед». Мне нужно принять решение, но сейчас я в отпуске. Скоро все узнаете», – сказал французский хавбек.

    • Рабьо – воспитанник «ПСЖ».
    • Контракт 24-летнего футболиста с клубом истекает 30 июня.

    Источник: Corriere della Sport

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