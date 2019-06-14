Рабьо: «До сих пор не знаю, куда перейду»

Полузащитник «ПСЖ»​ Адриан Рабьо заявил, что пока не определился со своим будущим.

«Мне нравится Италия. Это замечательная страна, здесь можно отдохнуть и набраться сил. Меня ждет сложный сезон. «Ювентус» связывался со мной. Мы общались, но ничего конкретного не могу сказать. До сих пор не знаю, куда перейду.

«Ювентус» – отличный клуб, где каждый футболист хотел бы играть. Это относится и к «Манчестер Юнайтед». Мне нужно принять решение, но сейчас я в отпуске. Скоро все узнаете», – сказал французский хавбек.