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    Хавбек «Герты» Лазаро близок к переходу в «Интер»

    Правый полузащитник «Герты» Валентино Лазаро, скорее всего, продолжит карьеру в «Интере», сообщает Goal.com.

    По информации ресурса, итальянский клуб предложил за 23-летнего австрийца 17 миллионов евро плюс два миллиона в виде бонусов.

    «Герта» хочет заработать на продаже хавбека 20 миллионов. Ожидается, что в ближайшие дни стороны придут к компромиссу.

    Согласно данным журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, сам Лазаро уже согласовал с «Интером» пятилетний контракт с зарплатой 1,5 миллиона евро.

    В сезоне-2018/19 игрок провел за «Герту» 34 матча, забил три гола и сделал семь результативных передач.

    Источник: Goal.com

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