Хавбек «Герты» Лазаро близок к переходу в «Интер»

Правый полузащитник «Герты» Валентино Лазаро, скорее всего, продолжит карьеру в «Интере», сообщает Goal.com.

По информации ресурса, итальянский клуб предложил за 23-летнего австрийца 17 миллионов евро плюс два миллиона в виде бонусов.

«Герта» хочет заработать на продаже хавбека 20 миллионов. Ожидается, что в ближайшие дни стороны придут к компромиссу.

Согласно данным журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, сам Лазаро уже согласовал с «Интером» пятилетний контракт с зарплатой 1,5 миллиона евро.

В сезоне-2018/19 игрок провел за «Герту» 34 матча, забил три гола и сделал семь результативных передач.