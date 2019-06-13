Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    «Наполи» запросил у «ПСЖ» 100 миллионов евро за Инсинье 

    Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может покинуть клуб. Футболистом интересуется «ПСЖ». Итальянский клуб запросил за футболиста 100 миллионов евро, сообщает La Gazetta dello Sport.

    Во Франции футболиста оценивают в 70 миллионов.

    Журналист издания Николо Скира написал в своем твиттере, что Инсинье может продлить контракт с «Наполи» до 2024 года. На следующей неделе представители клуба встретятся с агентом игрока Мино Райолой. По новому соглашению Инсинье может получать 6 миллионов евро в год.

    • В прошедшем сезоне Серии А Инсинье провел 28 игр, забил десять голов и сделал шесть голевых передач.
    • Он выступает за «Наполи» с 2010 года. Он трижды уходил в аренду в другие итальянские клубы.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:05
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71674
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru