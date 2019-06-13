«Наполи» запросил у «ПСЖ» 100 миллионов евро за Инсинье 

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может покинуть клуб. Футболистом интересуется «ПСЖ». Итальянский клуб запросил за футболиста 100 миллионов евро, сообщает La Gazetta dello Sport.

Во Франции футболиста оценивают в 70 миллионов.

Журналист издания Николо Скира написал в своем твиттере, что Инсинье может продлить контракт с «Наполи» до 2024 года. На следующей неделе представители клуба встретятся с агентом игрока Мино Райолой. По новому соглашению Инсинье может получать 6 миллионов евро в год.