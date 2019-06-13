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    Азар: «Я приложу все усилия, чтобы стать лучшим в мире»

    Полузащитник «Реала» Эден Азар ответил на вопрос о своем желании выиграть «Золотой мяч».

    «Я приложу все усилия, чтобы стать лучшим в мире, да. Но для начала я хочу, чтобы мы стали лучшей командой и выигрывали титулы. Это новое испытание для меня, и я готов к нему.

    «Золотой мяч» в этом году в «Реале» у Луки Модрича. Не знаю, проще ли выиграть его в «Реале», хотя многие игроки этого клуба выигрывали его. Я сконцентрирован на коллективном выступлении. Если все пойдет хорошо, то почему нет? Это есть в моей голове, но я не одержим этим.

    Я не «галактико», но я постараюсь им стать. Пока я Эден Азар», – сказал Азар.

    • Вчера прошла презентация футболиста в «Реале». Он заключил контракт с клубом до 2024 года.
    • Ранее Азар выступал за «Челси». В составе лондонцев полузащитник провел 352 матча, в которых забил 110 голов.

    «Реал» потратил рекордную сумму в этом сезоне. Даже на Криштиану, Кака и Бензема ушло меньше

    Источник: Marca

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