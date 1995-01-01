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    Ван Дейк: «Теперь «Ливерпуль» голоден до новых достижений»

    Защитник «Ливерпуля» и сборной Голландии Вирджил ван Дейк подвел итоги сезона.

    «У меня было несколько дней, чтобы подумать о невероятном сезоне. Мы достигли потрясающих результатов как команда, и я горд быть частью такого великолепного клуба с такими игроками.

    Победа в Лиге чемпионов – это исполнение мечты! Теперь мы голодны до новых достижений и продолжим отдавать все что можем, чтобы достичь их.

    Я также думаю о будущем со сборной, и мы рассчитываем, что сможем развить то, что достигли в этом многообещающем сезоне.

    Спасибо за вашу поддержку в последние месяцы. Увидимся после перерыва, и начнем заново!» – написал ван Дейк в своем инстаграме.

    • «Ливерпуль» в прошедшем сезоне выиграл Лигу чемпионов. В АПЛ команда финишировала второй.
    • Сборная Нидерландов дошла до финала Лиги наций.

    Источник: Официальный инстаграм Вирджила ван Дейка

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