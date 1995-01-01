Ван Дейк: «Теперь «Ливерпуль» голоден до новых достижений»

Защитник «Ливерпуля» и сборной Голландии Вирджил ван Дейк подвел итоги сезона.

«У меня было несколько дней, чтобы подумать о невероятном сезоне. Мы достигли потрясающих результатов как команда, и я горд быть частью такого великолепного клуба с такими игроками.

Победа в Лиге чемпионов – это исполнение мечты! Теперь мы голодны до новых достижений и продолжим отдавать все что можем, чтобы достичь их.

Я также думаю о будущем со сборной, и мы рассчитываем, что сможем развить то, что достигли в этом многообещающем сезоне.

Спасибо за вашу поддержку в последние месяцы. Увидимся после перерыва, и начнем заново!» – написал ван Дейк в своем инстаграме.