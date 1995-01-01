Кудряшов: «То, что говорил Дзюба во время ЧМ-2018, – это было сильно. Он был как вожак»

Защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал о значимости форварда команды Артема Дзюбы на чемпионате мира-2018. Россияне на турнире вылетели в четвертьфинале.

«На ЧМ-2018 для меня Артем открылся с новой стороны. Для него это тоже стало чем-то новым. То, что он говорил в раздевалке, на поле, – это было сильно. Он вел за собой, он был реально как вожак. Своим примером показывал, все видели это, старались и отдавали себя», – сказал защитник.