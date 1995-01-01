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    Кудряшов: «То, что говорил Дзюба во время ЧМ-2018, – это было сильно. Он был как вожак»

    Защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал о значимости форварда команды Артема Дзюбы на чемпионате мира-2018. Россияне на турнире вылетели в четвертьфинале.

    «На ЧМ-2018 для меня Артем открылся с новой стороны. Для него это тоже стало чем-то новым. То, что он говорил в раздевалке, на поле, – это было сильно. Он вел за собой, он был реально как вожак. Своим примером показывал, все видели это, старались и отдавали себя», – сказал защитник.

    • Дзюба на чемпионате мира-2018 провел пять матчей, забил три гола, сделал два результативных паса.
    • Кудряшов на турнире в России сыграл в четырех матчах.
    • Сейчас сборная России занимает второе место в отборочной группе Евро-2020.

    Источник: YouTube-канал сборной России

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13016

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Немного же тебе надо, Федя для счастья...

      0
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      Рейтинг: +271

      ААМ 1 час назад

      Ждём продолжения судебного "банкета".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +589

      klim2m 1 час назад

      Ага Сан Марину дёргнем и на рыбалку )))

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