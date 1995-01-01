Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    «Динамо» объявило об уходе Луценко

    Нападающий Евгений Луценко покинул «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

    Контракт 32-летнего футболиста с «Динамо» истек и стороны решили его не продлевать.

    «Евгений, спасибо за эти три года, за твои голы, игру и профессионализм, за вклад в возрождение «Динамо». Желаем удачи в дальнейшей карьере! Мы знаем, что ты всегда с гордостью носил футболку с буквой «Д» на груди и верим, что команда, частью которой ты был, останется в твоeм сердце навсегда!» – говорится в заявлении клуба.

    • Луценко выступал за «Динамо» с лета 2016 года.
    • Форвард забил 15 голов в 86 матчах.

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:16
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71674
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru