«Динамо» объявило об уходе Луценко

Нападающий Евгений Луценко покинул «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

Контракт 32-летнего футболиста с «Динамо» истек и стороны решили его не продлевать.

«Евгений, спасибо за эти три года, за твои голы, игру и профессионализм, за вклад в возрождение «Динамо». Желаем удачи в дальнейшей карьере! Мы знаем, что ты всегда с гордостью носил футболку с буквой «Д» на груди и верим, что команда, частью которой ты был, останется в твоeм сердце навсегда!» – говорится в заявлении клуба.