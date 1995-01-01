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    Баринов – о победе над Кипром: «Думаю, забей мы в этом матче быстрый гол, стало бы полегче»

    Полузащитник сборной России и «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился впечатлениями от победы над сборной Кипра в матче отбора Евро-2020 и подвел итоги первых квалификационных игр.

    – Какие впечатления от матча против команды Кипра? Он сложился гораздо сложнее предыдущего.

    – Да, так и есть. В первом тайме игра нам давалась. Просто не сумели реализовать все свои моменты – забили лишь однажды. Думаю, забей мы в этом матче быстрый гол, стало бы полегче. Во второй же половине встречи киприоты немного перехватили инициативу. Но в итоге всe закончилось хорошо, и мы довели этот непростой матч до победы.

    – Казалось, что с Кипром сборной России было физически тяжелее, чем с Сан-Марино...

    – Играть с перерывом в два дня всегда очень тяжело. Думаю, что трудности, которые возникли у нас в матче с Кипром, связаны именно с этим.

    – Какие были эмоции после игры? Все-таки многие ожидали более уверенной победы.

    – Атмосфера в раздевалке была хорошей, поздравили друг друга с победой. Все ребята устали – этот матч стал для команды окончанием долгого сезона. Теперь нужно отдохнуть и с новыми силами готовиться к следующему чемпионату.

    – Сыграно уже четыре матча квалификации из десяти. У России девять очков. Это хороший результат?

    – Давайте мы будем говорить об этом уже в конце отбора. Сборная показала хороший старт. Надо так же продолжать и выходить в финальную часть турнира. Это наша главная задача.

    Источник: «Известия»

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