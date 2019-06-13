Азар пришел на пресс-конференцию в золотых часах с бриллиантами за 68 тысяч

чуть больше двухдневной зп) а вроде есть правильно( ну может я выдумал, но где-то вроде слышал) что часы должны соответствовать месячной зп )
Состоялась презентация полузащитника мадридского «Реала» Эдена Азара, а вместе с ней и пресс-конференция футболиста. Marca изучила часы, в которых бельгиец пришел на общение со СМИ.
Аксессуар Азара стоит 68 тысяч евро. Брендовые часы сделаны из белого золота, их корпус украшен бриллиантами. Фото доступно ниже.
- Азар будет получать в Мадриде 11 миллионов евро в год (вторая зарплата в клубе после Серхио Рамоса).
- Бельгиец выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год (245 матчей в АПЛ, 85 голов).
- Главное достижение в карьере Азара – два кубка Лиги Европы.