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    Азар пришел на пресс-конференцию в золотых часах с бриллиантами за 68 тысяч

    Состоялась презентация полузащитника мадридского «Реала» Эдена Азара, а вместе с ней и пресс-конференция футболиста. Marca изучила часы, в которых бельгиец пришел на общение со СМИ.

    Аксессуар Азара стоит 68 тысяч евро. Брендовые часы сделаны из белого золота, их корпус украшен бриллиантами. Фото доступно ниже.

    • Азар будет получать в Мадриде 11 миллионов евро в год (вторая зарплата в клубе после Серхио Рамоса).
    • Бельгиец выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год (245 матчей в АПЛ, 85 голов).
    • Главное достижение в карьере Азара – два кубка Лиги Европы.

    Источник: Marca

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    13.06.2019 23:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7970

      DeStar 26 минут назад

      чуть больше двухдневной зп) а вроде есть правильно( ну может я выдумал, но где-то вроде слышал) что часы должны соответствовать месячной зп )

      0
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      Рейтинг: +676

      loko-the_best > DeStar 16 минут назад

      Есть такое правило, да. В дешёвке ходит, прибедняется

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