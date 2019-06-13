Азар пришел на пресс-конференцию в золотых часах с бриллиантами за 68 тысяч

Состоялась презентация полузащитника мадридского «Реала» Эдена Азара, а вместе с ней и пресс-конференция футболиста. Marca изучила часы, в которых бельгиец пришел на общение со СМИ.

Аксессуар Азара стоит 68 тысяч евро. Брендовые часы сделаны из белого золота, их корпус украшен бриллиантами. Фото доступно ниже.