Перес – об Азаре: «Реал» купил особого игрока. Эден, теперь ты дома»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес выступил с речью на презентации полузащитника Эдена Азара. Бельгийца купили у «Челси» за 100 миллионов евро.

«Эден, добро пожаловать на «Сантьяго Бернабеу». Это особенный день для клуба и болельщиков. Мы приобрели особого игрока, мы невероятно рады. Мы всегда хотим побеждать. Для этого нужен невероятный состав и такой же тренер. Эден, твоя мечта стала реальностью. Теперь ты дома», – сказал Перес.