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    Перес – об Азаре: «Реал» купил особого игрока. Эден, теперь ты дома»

    Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес выступил с речью на презентации полузащитника Эдена Азара. Бельгийца купили у «Челси» за 100 миллионов евро.

    «Эден, добро пожаловать на «Сантьяго Бернабеу». Это особенный день для клуба и болельщиков. Мы приобрели особого игрока, мы невероятно рады. Мы всегда хотим побеждать. Для этого нужен невероятный состав и такой же тренер. Эден, твоя мечта стала реальностью. Теперь ты дома», – сказал Перес.

    • Азар будет получать в Мадриде 11 миллионов евро в год (вторая зарплата в клубе после Серхио Рамоса).
    • Бельгиец выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год (245 матчей в АПЛ, 85 голов).
    • Главное достижение в карьере Азара – два кубка Лиги Европы.

    Источник: Твиттер «Реала»

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    13.06.2019 23:32
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