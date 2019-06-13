Азар: «В шутку попросил у Модрича десятый номер в «Реале». Он отказал»

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар рассказал на пресс-конференции, что был бы не прочь получить десятый номер в команде. Сейчас он закреплен за хавбеком Лукой Модричем, действующим обладателем «Золотого мяча».
«Через Матео Ковачича в шутку попросил у Модрича десятый номер. Он отказал», – рассказал бельгиец.
- Азар будет получать в Мадриде 11 миллионов евро в год (вторая зарплата в клубе после Серхио Рамоса).
- Бельгиец выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год (245 матчей в АПЛ, 85 голов).
- Главное достижение в карьере Азара – два кубка Лиги Европы.