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    Навальный – о Кокорине и Мамаеве: «Кто-то в руководстве страны решил над ними поглумиться»

    Политик, общественный деятель Алексей Навальный прокомментировал уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Игроки осенью в Москве избили двух человек.

    – Я не очень увлекаюсь футболом, но для меня Кокорин и Мамаев – это люди, которые имеют право на такое же правосудие, как и все остальные. В рамках этого правосудия их должны были осудить и признать виновными. Но должны были сделать быстро.

    Нормальный судья посмотрел видеозапись: два пьяных дебошира – 15 суток каждому. Извиниться перед потерпевшим. Выплатить ему компенсацию, если порвали одежду или побили.

    – То есть за такое дают всего 15 суток?

    – Окей, уголовное дело. Но я вас уверяю – за все подобные дела или административное наказание, или условно-уголовное, но никто не сидит в СИЗО по полгода. Это исключено. Такого не бывает.

    С ними такое случилось, потому что они звезды и кто-то решил, я уж не знаю кто, но какой-то человек решил, что давайте мы просто над ними поглумимся. Звезды несут больше ответственности, но так глумиться нельзя ни над кем.

    – По вашим прикидкам, кто организовал это телешоу? Кто принимал решение?

    – Человек, который непосредственно принимал – судья. Ей позвонили и сказали срок. Но продление ареста – конечно, все это решалось на уровне Юрия Чайки (генеральный прокурор РФ – прим. «Бомбардир») и Александра Бастрыкина (председатель Следственного комитета РФ – прим. «Бомбардир»).

    Никакого уровня ниже не может быть. Это уровень руководства страны. На хрена руководству страны нужно было держать Кокорина и Мамаева в камере, я не знаю.

    • Суд после рассмотрения апелляции оставил сроки обоих игроков в силе.
    • До конца июня все четверо фигурантов отправятся в колонию общего режима.
    • Сейчас игроки по-прежнему находятся в СИЗО «Бутырка».

    Источник: YouTube-канал «Всему Головин»

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    13.06.2019 22:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1065

      general.lizyukov 31 минуту назад

      Адвокат-профи на линии!!!
      Навальнер, расскажи, как ты с действующим сроком за границу выезжаешь.
      Хера ты на власть жалуешься, если сам ей служишь. Они тебя создали, они тобой управляют, по их команде тебя выпускают. Никакой ты не оппозиционер, а обычный гапончик, протесты граждан в свисток выводишь.
      с.ка

      0
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      Рейтинг: +76

      MaxKlim 1 час назад

      Как нахрена держать? После событий с Кокориным и Мамаевым, доблестного Пака сам В.в.Путин награждал, это о многом говорит

      1
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      Рейтинг: +2550

      Путник 13 1 час назад

      Лёша как всегда прав..

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