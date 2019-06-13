Навальный – о Кокорине и Мамаеве: «Кто-то в руководстве страны решил над ними поглумиться»

Политик, общественный деятель Алексей Навальный прокомментировал уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Игроки осенью в Москве избили двух человек.

– Я не очень увлекаюсь футболом, но для меня Кокорин и Мамаев – это люди, которые имеют право на такое же правосудие, как и все остальные. В рамках этого правосудия их должны были осудить и признать виновными. Но должны были сделать быстро.

Нормальный судья посмотрел видеозапись: два пьяных дебошира – 15 суток каждому. Извиниться перед потерпевшим. Выплатить ему компенсацию, если порвали одежду или побили.

– То есть за такое дают всего 15 суток?

– Окей, уголовное дело. Но я вас уверяю – за все подобные дела или административное наказание, или условно-уголовное, но никто не сидит в СИЗО по полгода. Это исключено. Такого не бывает.

С ними такое случилось, потому что они звезды и кто-то решил, я уж не знаю кто, но какой-то человек решил, что давайте мы просто над ними поглумимся. Звезды несут больше ответственности, но так глумиться нельзя ни над кем.

– По вашим прикидкам, кто организовал это телешоу? Кто принимал решение?

– Человек, который непосредственно принимал – судья. Ей позвонили и сказали срок. Но продление ареста – конечно, все это решалось на уровне Юрия Чайки (генеральный прокурор РФ – прим. «Бомбардир») и Александра Бастрыкина (председатель Следственного комитета РФ – прим. «Бомбардир»).

Никакого уровня ниже не может быть. Это уровень руководства страны. На хрена руководству страны нужно было держать Кокорина и Мамаева в камере, я не знаю.