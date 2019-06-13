Кокорин: «Человеку за убийство по неосторожности дали год и четыре, у меня – год и шесть. Как тут не улыбаться?»

Состоялось заседание суда по апелляции футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. В мае зенитовец по приговору суда первой инстанции получил год и шесть месяцев лишения свободы. На апелляционном заседании Кокорин выступил с речью.

«Вот вы сказали про улыбку. Я недавно общался с человеком, который убил по неосторожности. Ему дали год и четыре, у меня — год и шесть. Как тут не улыбаться?» – сказал Кокорин.