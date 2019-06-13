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    Кокорин: «Человеку за убийство по неосторожности дали год и четыре, у меня – год и шесть. Как тут не улыбаться?»

    Состоялось заседание суда по апелляции футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. В мае зенитовец по приговору суда первой инстанции получил год и шесть месяцев лишения свободы. На апелляционном заседании Кокорин выступил с речью.

    «Вот вы сказали про улыбку. Я недавно общался с человеком, который убил по неосторожности. Ему дали год и четыре, у меня — год и шесть. Как тут не улыбаться?» – сказал Кокорин.

    • Суд оставил сроки обоих игроков в силе.
    • До конца июня все четверо фигурантов отправятся в колонию общего режима.
    • Осенью компания избила двух человек в Москве.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +241

      Konyshev_RW 43 минуты назад

      Ну так то оно конечно верно, только туполобик забывает что на них преступление совершенное группой лиц. Продолжай улыбаться Сашок

      0
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    • ...
      Рейтинг: +190

      afw13 1 час назад

      улыбка без причины - признак сами знаете кого.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4014

      Агасфер 1 час назад

      Потому что тот-"по неосторожности",а ты-осмысленно.И ты-миллионер,элита долбанная...

      2
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      ...
      Рейтинг: +1006

      zabvo9406 > Агасфер 55 минут назад

      Завидуй молча...

      -1
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