Кокорин: «Человеку за убийство по неосторожности дали год и четыре, у меня – год и шесть. Как тут не улыбаться?»

Ну так то оно конечно верно, только туполобик забывает что на них преступление совершенное группой лиц. Продолжай улыбаться Сашок
Состоялось заседание суда по апелляции футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. В мае зенитовец по приговору суда первой инстанции получил год и шесть месяцев лишения свободы. На апелляционном заседании Кокорин выступил с речью.
«Вот вы сказали про улыбку. Я недавно общался с человеком, который убил по неосторожности. Ему дали год и четыре, у меня — год и шесть. Как тут не улыбаться?» – сказал Кокорин.
- Суд оставил сроки обоих игроков в силе.
- До конца июня все четверо фигурантов отправятся в колонию общего режима.
- Осенью компания избила двух человек в Москве.