Адвокат Кокорина: «Необъективность журналистов повлияла на решение суда»

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова прокомментировала отказ суда удовлетворить апелляцию футболиста. Приговор, вынесенный 8 мая, остался в силе.

«Необъективность журналистов в освещении дела повлияла на решение суда. По три раза в день по всем федеральным каналам крутили одни и те же обрезанные кадры с подоплeкой, что зажравшиеся футболисты позволили себе учинить драку, абсолютно беспричинно пристать к человеку и избить его.

Всe это было в ожесточeнной форме, а на поверку — лeгкие телесные, один сломанный нос и больше ничего. Я уже молчу, что Александр Протасовицкий (друг Кокорина – прим. «Бомбардир») просто ни за что сидит», – сказала юрист.