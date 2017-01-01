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    Адвокат Кокорина: «Необъективность журналистов повлияла на решение суда»

    Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова прокомментировала отказ суда удовлетворить апелляцию футболиста. Приговор, вынесенный 8 мая, остался в силе.

    «Необъективность журналистов в освещении дела повлияла на решение суда. По три раза в день по всем федеральным каналам крутили одни и те же обрезанные кадры с подоплeкой, что зажравшиеся футболисты позволили себе учинить драку, абсолютно беспричинно пристать к человеку и избить его.

    Всe это было в ожесточeнной форме, а на поверку — лeгкие телесные, один сломанный нос и больше ничего. Я уже молчу, что Александр Протасовицкий (друг Кокорина – прим. «Бомбардир») просто ни за что сидит», – сказала юрист.

    • 8 мая Пресненский суд столицы приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Павла Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
    • До конца июня все четверо отправятся в колонию общего режима.
    • Осенью компания избила двух человек в Москве.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4948

      prezent2017 1 час назад

      Татьяне Стукаловой гонорар не выплачивать. Бесполезная!

      0
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      Рейтинг: +6400

      KLIM777 > prezent2017 27 минут назад

      когда суды работают по звонку - никакие адвокаты не помогут

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