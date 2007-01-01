«Ливерпуль» предложил Фекиру пятилетний контракт с зарплатой 4 миллиона

50 мало за него,лямов 80 хотя бы
«Ливерпуль» может приобрести нападающего «Лиона» Набиля Фекира.
Как сообщил в твиттере журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп возобновил интерес к 25-летнему игроку.
Английский клуб предложил французу контракт сроком до 2024 года с зарплатой 4 миллиона евро в год.
«Лион» хочет получить от продажи футболиста минимум 50 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Фекир провел на клубном уровне 39 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал девять результативных передач.
- Соглашение форварда с «Лионом» рассчитано до 2020 года.