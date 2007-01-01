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    «Ливерпуль» предложил Фекиру пятилетний контракт с зарплатой 4 миллиона

    «Ливерпуль» может приобрести нападающего «Лиона» Набиля Фекира.

    Как сообщил в твиттере журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп возобновил интерес к 25-летнему игроку.

    Английский клуб предложил французу контракт сроком до 2024 года с зарплатой 4 миллиона евро в год.

    «Лион» хочет получить от продажи футболиста минимум 50 миллионов евро.

    • В прошлом сезоне Фекир провел на клубном уровне 39 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал девять результативных передач.
    • Соглашение форварда с «Лионом» рассчитано до 2020 года.

    Источник: Твиттер журналиста Николо Скиры

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    Сегодня, 18:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +145

      GSmall 1 час назад

      50 мало за него,лямов 80 хотя бы

      0
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      Рейтинг: +139

      serginho8 > GSmall 1 час назад

      сейчас уже 50 за него много.
      1) у него год контракту осталось
      2) в прошлом сезоне ливерпуль был готов выложить за него требуемую сумму но там всплыла старая травма игрока.
      Понятно что это дела Ливерпульские, условный Челси мог бы предложить теже 50 млн не смотря на эти шумихи вокруг травмы давней. Но раз уж сейчас с ними переговоры ведет ливерпуль да и сам Фекир желает играть у Клоппа, и 1 год контракту было бы справедливо если бы остановились на цене в 30-35 млн и для одних и для других.

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