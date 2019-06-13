Кокорин – суду: «Просим справедливости»

Сегодня в Мосгорсуде проходит рассмотрение апелляции по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павел Мамаева и Александра Протасовицкого.

Все четверо были арестованы в октябре 2018 года по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.

Александр Кокорин попросил у суда справедливости.

«Просим справедливости. Хотелось бы, чтобы все, что здесь происходит, чтобы люди, которые отвечают за судьбы людей разобрались во всем, основываясь на УК РФ», – сказал Кокорин.

8 мая Пресненский суд столицы приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.

Мамаев – судье: «Все происходящее – позор. Уверен на 1000%, что ничего сегодня не изменится. Это очередное шоу»