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    Кокорин – суду: «Просим справедливости»

    Сегодня в Мосгорсуде проходит рассмотрение апелляции по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павел Мамаева и Александра Протасовицкого.

    Все четверо были арестованы в октябре 2018 года по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.

    Александр Кокорин попросил у суда справедливости.

    «Просим справедливости. Хотелось бы, чтобы все, что здесь происходит, чтобы люди, которые отвечают за судьбы людей разобрались во всем, основываясь на УК РФ», – сказал Кокорин.

    8 мая Пресненский суд столицы приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.

    Мамаев – судье: «Все происходящее – позор. Уверен на 1000%, что ничего сегодня не изменится. Это очередное шоу»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:26
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1319

      Бабушка Зильзиля 16 минут назад

      Стул тоже взывает к суровой справедливости, он до сих пор не может понять зачем им били Пака.

      0
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      Рейтинг: +407

      Muboraksho 36 минут назад

      На суде надо кричат как в фильме "Кавказская пленница", да здравствуй наш суд, самый справедливый суд в мире... Но и это не поможет. Если бы Вы были бы рядовыми гражданами да еще при деньгах то давно были бы на свободе, а так... Вы публичные люди и любой судья понимает кого судит и будет тянут до смерти этот процесс.

      0
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      Рейтинг: +1180

      Валерий1965 1 час назад

      Надежды на справедливость нет... Но, удачи!

      0
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      Рейтинг: +544

      Genz 2 часа назад

      Скажи спасибо, что наркотики не подбросили как Голунову, прямо в зале суда могут в карман тебе сыпануть фенилдиброксохуетин, ты живёшь в ********* стране какие здесь н**Уй законы, здесь п*****сы в суде кругом. Смотри по сторонам, судьи - пи...расы атакуют в зале суда

      2
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      Рейтинг: +334

      Звезда запаса 2 часа назад

      "Никого не жалко, никого, не меня, не тебя, не его".

      0
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      Рейтинг: +1007

      Фанат Рубина 2 часа назад

      Сидеть вам нужно и не в сизо а в колонии..
      вы должны быть благодарны что вас щедят еще..
      обычными бы людьми были бы давно бы сидели и не год а года от 3 до 5

      5
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      Рейтинг: +224

      MrNao1 > Фанат Рубина 1 час назад

      Не мори, за драку без приводов до этого серьёзнее условного срока не дают)

      1
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      Рейтинг: +428

      FENIX-SL > MrNao1 1 час назад

      если бы ты избил депутата..возможен был бы вариант что тебя просто не нашли бы..дабы не освещать перед обычными людьми возможность дать леща кому то у кого есть власть

      1
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      Рейтинг: +1007

      Фанат Рубина > FENIX-SL 42 минуты назад

      да если бы они этого водилу бы не трогали, а избили бы депутата этого ссаного хоть путина срать вообще кого..
      я бы принял их сторону, а так куй им а не прощение должно быть

      -1
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      Рейтинг: +652

      IVANRUS777 2 часа назад

      В нашей стране не бывает справедливости при этой власти.

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      Рейтинг: +857

      Derzkiy1 2 часа назад

      Пивка пацану в камеру нужно

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