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    Мамаев – судье: «Все происходящее – позор. Уверен на 1000%, что ничего сегодня не изменится. Это очередное шоу»

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев выступил с заявлением в Мосгорсуде во время заседания по рассмотрению апелляции по его делу и делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    Футболисты были арестованы в Москве в октябре прошлого года по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы. 8 мая Кокорина осудили на один год и шесть месяцев лишения свободы, Мамаева – на год и пять месяцев.

    «Ваша честь, мы восемь месяцев чего-то просим. Сейчас уже ничего просить не хочу. Всe происходящее – это позор. Уверен на 1000%, что ничего сегодня не изменится. Это очередное шоу», – сказал Мамаев.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:17
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1180

      Валерий1965 1 час назад

      Это жизнь парень!) Удачи....

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      Рейтинг: +1076

      Тазит 1 час назад

      Это могли бы расценить как оскорбление суда...

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      Рейтинг: +375

      Boeung777 1 час назад

      Смело! Но опасно, суд и так не благосклонен к ним.

      0
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      Рейтинг: +645

      Борат 1 час назад

      путлер капут!

      0
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      Рейтинг: +1007

      Фанат Рубина 2 часа назад

      а можно эти слова расценить как оскорбление суда и людей при исполнении??
      и прибавить им срока!
      только уже не в сизо, а в колонии, где они и должны находится сейчас а их все жалеют!!
      обычного человека бы так не жалели!

      -1
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      Рейтинг: +340

      DemSerg > Фанат Рубина 1 час назад

      Никого он не оскорбил, это его мнение. Для того в суде и дают слово обвиняемому. А насчет колонии - в сизо похуже будет, вы видимо всё это только по телеку и видали...

      1
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      Рейтинг: +97

      ZEVS71 > DemSerg 1 час назад

      Он намекает что все правосудие позор. Скрытое оскорбление суда в том числе

      1
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      Рейтинг: +340

      DemSerg > ZEVS71 29 минут назад

      Пашка в вежливой форме выразил сомнения в справедливости суда. Это его мнение, суд ля того и нужен, чтобы учесть мнение всех причастных сторон. Да, суд и правосудие суть разные вещи, при чем тут оскорбление суда - непонятно. Я сам согласен с тем, что вся четверка заслужила отсидку, но это не значит, что им запрещено иметь собственное мнение и высказывать его в корректной форме.

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      Рейтинг: +857

      Derzkiy1 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Суд хайпануть решил вот и все

      -4
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      Рейтинг: +810

      CSKA471 2 часа назад

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