Мамаев – судье: «Все происходящее – позор. Уверен на 1000%, что ничего сегодня не изменится. Это очередное шоу»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев выступил с заявлением в Мосгорсуде во время заседания по рассмотрению апелляции по его делу и делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

Футболисты были арестованы в Москве в октябре прошлого года по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы. 8 мая Кокорина осудили на один год и шесть месяцев лишения свободы, Мамаева – на год и пять месяцев.

«Ваша честь, мы восемь месяцев чего-то просим. Сейчас уже ничего просить не хочу. Всe происходящее – это позор. Уверен на 1000%, что ничего сегодня не изменится. Это очередное шоу», – сказал Мамаев.