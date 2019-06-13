Экс-президент «Реала»: «Главной ошибкой было позволить Роналду уйти. Он был лучшим игроком команды и это он выиграл для нас ЛЧ»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон поделился мнением об уходе из команды нападающего Криштиану Роналду. По его мнению, мадридский клуб совершил большую ошибку, позволив португальцу перейти в «Ювентус» летом 2018 года.

«Главной ошибкой было позволить Роналду уйти в «Ювентус». Этот футболист не только забивал много голов, но и помогал команде, был ее лучшим игроком. В общем и целом, это он выиграл для нас Лигу чемпионов и закрыл собой проблемы, которые годами существуют в клубе из-за отсутствия структуры.

В 2009 году, когда я уходил с должности, в клубе работали два спортивных директора – Предраг Миятович и Франко Бальдини. Однако Флорентино Перес решил, что наличие этих должностей необязательно. Именно поэтому у команды по-прежнему нет конкретного состава, один за другим меняются тренеры. Хотя даже в последнем сезоне Роналду «Реал» на 17 очков отстал от «Барселоны» в чемпионате, хоть и выиграл Лигу чемпионов.

Чего не хватает клубу, чтобы снова побеждать? Не хватает профессионалов, которые знают, как работать с такой сильной организацией, как «Реал». Необходимо нанять сотрудников, которые будут знать, с какими тренерами сотрудничать и в какой футбол играть.

Криштиану говорил, что он несчастлив в «Реале»? Он читал газеты и знал, кто клуб готов купить Неймара за 350 миллионов на годовую зарплату в 40 миллионов. Криштиану зарабатывал 21 миллион. Поэтому, когда президент отказывал ему в повышении зарплаты на 5 миллионов, игрок чувствовал, что его вклад в историю клуба не ценят», – сказал Кальдерон.