«ПСЖ» намерен продлить контракт с Кавани

«ПСЖ» планирует подписать новый контракт с нападающим Эдинсоном Кавани, сообщает Get French Football News.
По информации источника, клуб рассчитывает продлить соглашение до 2021 года. Действующий договор истекает следующим летом.
32-летний футболист, в свою очередь, хочет остаться в Париже, поэтому переговоры между сторонами, скорее всего, завершатся успешно.
- Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года.
- В сезоне-2018/19 уругваец забил 23 гола и сделал девять результативных передач в 33 матчах.
Источник: Get French Football News
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