«ПСЖ» намерен продлить контракт с Кавани

«ПСЖ» планирует подписать новый контракт с нападающим Эдинсоном Кавани, сообщает Get French Football News.

По информации источника, клуб рассчитывает продлить соглашение до 2021 года. Действующий договор истекает следующим летом.

32-летний футболист, в свою очередь, хочет остаться в Париже, поэтому переговоры между сторонами, скорее всего, завершатся успешно.