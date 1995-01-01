Руководство «Ливерпуля» подарило Клоппу и игрокам команды золотые iPhone X

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и все 28 футболистов команды получили подарки от руководства клуба.

Как сообщает Daily Mail, за победу в Лиге чемпионов им вручили кастомизированные золотые смартфоны iPhone X.

Стоимость одного такого смартфона составляет 3,5 тысячи фунтов. На них изображены фамилии и номера футболистов «Ливерпуля», а также кубок и логотип Лиги чемпионов.

Купить себе такой iPhone могут и болельщики, заплатив от 2300 до 3500 фунтов.