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    Руководство «Ливерпуля» подарило Клоппу и игрокам команды золотые iPhone X

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и все 28 футболистов команды получили подарки от руководства клуба.

    Как сообщает Daily Mail, за победу в Лиге чемпионов им вручили кастомизированные золотые смартфоны iPhone X.

    Стоимость одного такого смартфона составляет 3,5 тысячи фунтов. На них изображены фамилии и номера футболистов «Ливерпуля», а также кубок и логотип Лиги чемпионов.

    Купить себе такой iPhone могут и болельщики, заплатив от 2300 до 3500 фунтов.

    • В финале ЛЧ «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
    • Для мерсисайдцев это шестая победа в истории турнира.

    Источник: Daily Mail

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