Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    Тарасов – о деле Голунова: «Власть пошла на смелый шаг и восстановила справедливость»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в социальной сети отреагировал на освобождение журналиста-расследователя Ивана Голунова. Автора задержали на прошлой неделе по подозрению в сбыте наркотических средств, но 11 июня дело было закрыто.

    «Всех поздравляю с праздником — Днем России! Сегодня столько всего в центре города: и реконструкция нашей великой истории, и фестивали кино, и народные гуляния с концертами!

    Но праздник был бы неполным, если бы я не сказал про Ивана Голунова, который его встречает на свободе и, надеюсь, в кругу семьи и близких. Мне кажется, в нашей стране очень важно, что власть смогла пойти на такой смелый шаг и восстановить справедливость, которая была кем-то поставлена под сомнение», – написал Тарасов.

    • Голунов при задержании утверждал, что наркотики ему подбросили полицейские.
    • Журналист написал несколько материалов о коррупции в среде российского чиновничества.
    • Тарасов покинет «Локомотив» летом.

    text

    Публикация от text (@tarasov23)

    Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:16
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6377

      KLIM777 28 минут назад

      ага власть, а сколько сидит людей ни за что

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      GSmall 36 минут назад

      Власть сама и подстроила,но не ожидала такого волнения в народе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2099

      mutabor0992 52 минуты назад

      Тарас,Тарас ты иПаный фидарас!!!Безмозглое существо!!!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71605
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru