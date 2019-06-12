Тарасов – о деле Голунова: «Власть пошла на смелый шаг и восстановила справедливость»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в социальной сети отреагировал на освобождение журналиста-расследователя Ивана Голунова. Автора задержали на прошлой неделе по подозрению в сбыте наркотических средств, но 11 июня дело было закрыто.

«Всех поздравляю с праздником — Днем России! Сегодня столько всего в центре города: и реконструкция нашей великой истории, и фестивали кино, и народные гуляния с концертами!

Но праздник был бы неполным, если бы я не сказал про Ивана Голунова, который его встречает на свободе и, надеюсь, в кругу семьи и близких. Мне кажется, в нашей стране очень важно, что власть смогла пойти на такой смелый шаг и восстановить справедливость, которая была кем-то поставлена под сомнение», – написал Тарасов.

Голунов при задержании утверждал, что наркотики ему подбросили полицейские.

Журналист написал несколько материалов о коррупции в среде российского чиновничества.

Тарасов покинет «Локомотив» летом.