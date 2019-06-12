Артета: «Гвардиола гениален и трудолюбив»

Тренер «Манчестер Сити» Микель Артета охарактеризовал своего руководителя Хосепа Гвардиолу. Испанец рассказал, что каждый новый день работы в «Сити» не похож на предыдущий.

«Каждый день с Гвардиолой – это новый вызов. Он требователен к себе и окружающим. Вокруг него все должны совершенствоваться. Хосеп – гений. Но вместе с гениальностью в нем есть и трудолюбие», – цитирует Артету Marca.