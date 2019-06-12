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    Артета: «Гвардиола гениален и трудолюбив»

    Тренер «Манчестер Сити» Микель Артета охарактеризовал своего руководителя Хосепа Гвардиолу. Испанец рассказал, что каждый новый день работы в «Сити» не похож на предыдущий.

    «Каждый день с Гвардиолой – это новый вызов. Он требователен к себе и окружающим. Вокруг него все должны совершенствоваться. Хосеп – гений. Но вместе с гениальностью в нем есть и трудолюбие», – цитирует Артету Marca.

    • Гвардиола с «Сити» два раза подряд взял АПЛ.
    • Тренер два раза брал Лигу чемпионов с «Барселоной».
    • Также Гвардиола три раза выиграл Бундеслигу с «Баварией».

    Источник: Marca

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