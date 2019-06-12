Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

    Йович: «В детстве я спал в футболке «Реала»

    Нападающий «Реала» Лука Йович поделился эмоциями от перехода в мадридский клуб.

    Сегодня на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация 21-летнего серба.

    – Что вы чувствуете?

    – Теперь я самый счастливый парень в мире. Я очень рад находиться в самом большом клубе в мире и надеюсь оправдать ожидания.

    – Почему вы выбрали «Реал» и отклонили другие более существенные предложения?

    – Я не знал ни о каких других предложениях.

    – Правда ли, что вы спали в футболке «Реала» ​​детстве?

    – Это правда. Мне ее подарил друг моего отца. Я очень любил «Реал», как и все дети. Мои задачи? Не скажу точное количество голов. Сделаю все от меня зависящее.

    – Вы говорили с Зиданом и своей идеальной позиции на поле?

    – Нет. В «Айнтрахте» я мог играть как единственным центральным нападающим, так и в паре с другим форвардом.

    – Отличия чемпионата Испании от Бундеслиги? Я не играл против испанских команд. Примера и АПЛ – лучшие лиги в Европе.

    – Количество голов? Я не думал об этом, но было бы хорошо повторить результат этого сезона (Йович забил 27 мячей в 48 матчах).

    Йович – о трансфере в «Реал»: «Моя мечта стала реальностью»

    Йович поцеловал эмблему «Реала» на своей презентации

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71605
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru