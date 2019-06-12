Йович: «В детстве я спал в футболке «Реала»

Нападающий «Реала» Лука Йович поделился эмоциями от перехода в мадридский клуб.

Сегодня на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация 21-летнего серба.

– Что вы чувствуете?

– Теперь я самый счастливый парень в мире. Я очень рад находиться в самом большом клубе в мире и надеюсь оправдать ожидания.

– Почему вы выбрали «Реал» и отклонили другие более существенные предложения?

– Я не знал ни о каких других предложениях.

– Правда ли, что вы спали в футболке «Реала» ​​детстве?

– Это правда. Мне ее подарил друг моего отца. Я очень любил «Реал», как и все дети. Мои задачи? Не скажу точное количество голов. Сделаю все от меня зависящее.

– Вы говорили с Зиданом и своей идеальной позиции на поле?

– Нет. В «Айнтрахте» я мог играть как единственным центральным нападающим, так и в паре с другим форвардом.

– Отличия чемпионата Испании от Бундеслиги? Я не играл против испанских команд. Примера и АПЛ – лучшие лиги в Европе.

– Количество голов? Я не думал об этом, но было бы хорошо повторить результат этого сезона (Йович забил 27 мячей в 48 матчах).

Йович – о трансфере в «Реал»: «Моя мечта стала реальностью»

Йович поцеловал эмблему «Реала» на своей презентации