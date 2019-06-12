Йович: «В детстве я спал в футболке «Реала»

Нападающий «Реала» Лука Йович поделился эмоциями от перехода в мадридский клуб.
Сегодня на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация 21-летнего серба.
– Что вы чувствуете?
– Теперь я самый счастливый парень в мире. Я очень рад находиться в самом большом клубе в мире и надеюсь оправдать ожидания.
– Почему вы выбрали «Реал» и отклонили другие более существенные предложения?
– Я не знал ни о каких других предложениях.
– Правда ли, что вы спали в футболке «Реала» детстве?
– Это правда. Мне ее подарил друг моего отца. Я очень любил «Реал», как и все дети. Мои задачи? Не скажу точное количество голов. Сделаю все от меня зависящее.
– Вы говорили с Зиданом и своей идеальной позиции на поле?
– Нет. В «Айнтрахте» я мог играть как единственным центральным нападающим, так и в паре с другим форвардом.
– Отличия чемпионата Испании от Бундеслиги? Я не играл против испанских команд. Примера и АПЛ – лучшие лиги в Европе.
– Количество голов? Я не думал об этом, но было бы хорошо повторить результат этого сезона (Йович забил 27 мячей в 48 матчах).
Йович – о трансфере в «Реал»: «Моя мечта стала реальностью»
Йович поцеловал эмблему «Реала» на своей презентации