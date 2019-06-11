Мбаппе: «Сейчас не время говорить о переходе в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе после победы над сборной Андорры (4:0) заявил, что не готов обсуждать информацию о его переходе в «Реал».

«Сейчас не время говорить о переходе в «Реал». Вы всегда меня спрашиваете об этом переходе, но сейчас я ничего не отвечу», – заявил форвард,

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан опровергал слухи о том, что Мбаппе может летом перейти в мадридский клуб.