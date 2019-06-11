Мбаппе: «Сейчас не время говорить о переходе в «Реал»

Правильно, Киллиан!
Время ГОВОРИТЬ закончилось...ПОРА ПЕРЕХОДИТЬ!)))
Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе после победы над сборной Андорры (4:0) заявил, что не готов обсуждать информацию о его переходе в «Реал».
«Сейчас не время говорить о переходе в «Реал». Вы всегда меня спрашиваете об этом переходе, но сейчас я ничего не отвечу», – заявил форвард,
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан опровергал слухи о том, что Мбаппе может летом перейти в мадридский клуб.
- В матче против Андорры Килиан забил свой 100-й гол в карьере.
- У него 87 голов на клубном уровне и 13 голов за сборную.