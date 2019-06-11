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    Мбаппе: «Сейчас не время говорить о переходе в «Реал»

    Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе после победы над сборной Андорры (4:0) заявил, что не готов обсуждать информацию о его переходе в «Реал».

    «Сейчас не время говорить о переходе в «Реал». Вы всегда меня спрашиваете об этом переходе, но сейчас я ничего не отвечу», – заявил форвард,

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан опровергал слухи о том, что Мбаппе может летом перейти в мадридский клуб.

    • В матче против Андорры Килиан забил свой 100-й гол в карьере.
    • У него 87 голов на клубном уровне и 13 голов за сборную.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 09:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3083

      ivan-football-fan 1 час назад

      Правильно, Киллиан!
      Время ГОВОРИТЬ закончилось...ПОРА ПЕРЕХОДИТЬ!)))

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