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    Облак хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

    Голкипер «Атлетико» Ян Облак намерен покинуть клуб.

    По информации ESPN, словак хочет перейти в «Манчестер Юнайтед». В его услугах также заинтересован «ПСЖ».

    • В апреле 26-летний футболист продлил контракт с «Атлетико» до 2023 года.
    • Сумма отступных за вратаря составляет 120 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 Облак провел за мадридскую команду 46 матчей (24 – на ноль) и пропустил 38 голов.

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 13:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6205

      Skull_Boy 3 минуты назад

      Ну если сравнивать Облака и Де Хеа, то словенец в разы круче и лучше, а испанец так и не раскрылся полностью, как хотя планировалось с переездом в Англию и идет карьера его под откос, где каждый сезон все хуже и хуже, и если сравнивать с тем же Кепой и брать сборную, то очевидно же Кепа №1

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