Ну если сравнивать Облака и Де Хеа, то словенец в разы круче и лучше, а испанец так и не раскрылся полностью, как хотя планировалось с переездом в Англию и идет карьера его под откос, где каждый сезон все хуже и хуже, и если сравнивать с тем же Кепой и брать сборную, то очевидно же Кепа №1
Голкипер «Атлетико» Ян Облак намерен покинуть клуб.
По информации ESPN, словак хочет перейти в «Манчестер Юнайтед». В его услугах также заинтересован «ПСЖ».
- В апреле 26-летний футболист продлил контракт с «Атлетико» до 2023 года.
- Сумма отступных за вратаря составляет 120 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 Облак провел за мадридскую команду 46 матчей (24 – на ноль) и пропустил 38 голов.