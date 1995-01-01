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    Азар будет получать 11 миллионов в год и станет вторым самым высокооплачиваемым игроком «Реала»

    По информации газеты ABC, полузащитник «Реала» Эден Азар стал вторым самым высокооплачиваемым игроков мадридского клуба.

    В новой команде бельгиец будет получать 11 миллионов евро в год.

    Доход Азара в неделю составит 188 тысяч фунтов стерлингов.

    • В «Реале» больше всех зарабатывает Серхио Рамос – 12 миллионов евро в год.
    • В «Челси» Эден получал 200 тысяч фунтов, но до вычета налогов.

    Источник: ABC

    ABC – одна из старейших газет Испании. Выходит ежедневно и держится в топ-3 по популярности среди печатных изданий. Главная редакция в Мадриде.

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    Сегодня, 11:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +63

      dilshod79 10 минут назад

      А Бейла со своим 17млн.в год АВС продал уже?

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