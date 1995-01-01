Азар будет получать 11 миллионов в год и станет вторым самым высокооплачиваемым игроком «Реала»

А Бейла со своим 17млн.в год АВС продал уже?
По информации газеты ABC, полузащитник «Реала» Эден Азар стал вторым самым высокооплачиваемым игроков мадридского клуба.
В новой команде бельгиец будет получать 11 миллионов евро в год.
Доход Азара в неделю составит 188 тысяч фунтов стерлингов.
- В «Реале» больше всех зарабатывает Серхио Рамос – 12 миллионов евро в год.
- В «Челси» Эден получал 200 тысяч фунтов, но до вычета налогов.
Источник: ABC
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