Азар будет получать 11 миллионов в год и станет вторым самым высокооплачиваемым игроком «Реала»

По информации газеты ABC, полузащитник «Реала» Эден Азар стал вторым самым высокооплачиваемым игроков мадридского клуба.

В новой команде бельгиец будет получать 11 миллионов евро в год.

Доход Азара в неделю составит 188 тысяч фунтов стерлингов.