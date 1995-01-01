Жоаозиньо: «Хочу, чтобы следующий сезон стал другим. «Динамо» должно играть в еврокубках»

ТРах-тибидох-тибидох...
Полузащитник «Динамо» Жоаозиньо дал интервью после продления контракта.
«Я счастлив, что моя карьера продолжается в «Динамо». Команде, которая стала для меня за прошедший год настоящей семьей.
Я с нетерпением жду возвращения к тренировкам, к работе в «Динамо» и очень хочу, чтобы сезон-2019/20 стал совершенно другим по сравнению с тем, который только что закончился.
Такой клуб обязательно должен участвовать в еврокубках – в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Будем к этому стремиться! Вперед, «Динамо»!» – сказал бразилец.
- 30-летний игрок продлил соглашение по схеме «1+1».
- В прошлом сезоне РПЛ команда Дмитрия Хохлова финишировала на 12 месте. Жоаозиньо забил 4 гола в 30 матчах.