Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам

    Жоаозиньо продлил контракт с «Динамо». Сообщалось о его желании перейти в «Фенербахче»

    Пресс-служба «Динамо» объявила о продлении клубом контракта с нападающим Жоаозиньо.

    Новое соглашение 30-летнего бразильца рассчитано до июня-2020 с возможностью продления еще на сезон.

    В мае «Бомбардир» со ссылкой на комментатора «Матч ТВ» Эльвина Керимова писал о желании игрока перейти в «Фенербахче».

    • Жоазиньо перешел в московский клуб в июле-2018 свободным агентом. Прежде на протяжении 7 лет выступал за «Краснодар».
    • В прошлом сезоне отдал 9 результативных передач и забил 4 гола в 31 матче всех турниров.

    Источник: Официальный твиттер «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:12
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71555
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru