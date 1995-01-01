Жоаозиньо продлил контракт с «Динамо». Сообщалось о его желании перейти в «Фенербахче»

Пресс-служба «Динамо» объявила о продлении клубом контракта с нападающим Жоаозиньо.
Новое соглашение 30-летнего бразильца рассчитано до июня-2020 с возможностью продления еще на сезон.
В мае «Бомбардир» со ссылкой на комментатора «Матч ТВ» Эльвина Керимова писал о желании игрока перейти в «Фенербахче».
- Жоазиньо перешел в московский клуб в июле-2018 свободным агентом. Прежде на протяжении 7 лет выступал за «Краснодар».
- В прошлом сезоне отдал 9 результативных передач и забил 4 гола в 31 матче всех турниров.