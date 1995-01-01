Жоаозиньо продлил контракт с «Динамо». Сообщалось о его желании перейти в «Фенербахче»

Пресс-служба «Динамо» объявила о продлении клубом контракта с нападающим Жоаозиньо.

Новое соглашение 30-летнего бразильца рассчитано до июня-2020 с возможностью продления еще на сезон.

В мае «Бомбардир» со ссылкой на комментатора «Матч ТВ» Эльвина Керимова писал о желании игрока перейти в «Фенербахче».