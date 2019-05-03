Комментатор Керимов: «Жоаозиньо летом перейдет в «Фенербахче»

Комментатор «Матч ТВ» Эльвин Керимов поделился информацией о возможном переходе форварда «Динамо» Жоаозиньо в турецкий «Фенербахче».

«Агент Жоаозиньо Леонардо Корначини прилетел в Стамбул и договорился с «Фенербахче». В Турции говорят, что бразилец отказался продлевать контракт с «Динамо» и уже летом перейдет в стамбульский клуб», – написал Керимов в твиттере.