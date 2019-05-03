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    Комментатор Керимов: «Жоаозиньо летом перейдет в «Фенербахче»

    Комментатор «Матч ТВ» Эльвин Керимов поделился информацией о возможном переходе форварда «Динамо» Жоаозиньо в турецкий «Фенербахче».

    «Агент Жоаозиньо Леонардо Корначини прилетел в Стамбул и договорился с «Фенербахче». В Турции говорят, что бразилец отказался продлевать контракт с «Динамо» и уже летом перейдет в стамбульский клуб», – написал Керимов в твиттере.

    • Летом 2018-го Жоаозиньо на правах свободного агента перешел из «Краснодара» в «Динамо».
    • Контракт форварда с московским клубом истекает по завершению чемпионата России.

    Источник: Твиттер Эльвина Керимова

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    03.05.2019 09:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 3 мая 2019, 16:34

      Он пригодился бы Краснодару, но Шалимов в свое время распорядился по своему.А игрок толковый, его в Краснодаре до сих пор вспоминают по доброму.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 3 мая 2019, 14:23

      Да ну, фигня это. Не того уровня ныне игрок, чтобы его Фенер к себе звал.

      1
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 3 мая 2019, 13:41

      Нелепая травма, можно сказать, не дала раскрыться таланту. Так после нее Жоао и не оправился. Потенциал был игрока сборной. Если не Бразилии, то уж нашей точно. Жаль!

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 мая 2019, 10:03

      давно пора бежать там где тепло и платят

      2
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