«Ливерпуль» лидирует в борьбе за Бруну Фернандеша

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш может продолжить карьеру в «Ливерпуле».
По информации The Sun, мерсисайдцы – главный кандидат на приобретение 24-летнего футболиста. Португальцу очень нравится тактический стиль главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
Ранее «Спортинг» отклонил предложение от «Манчестер Сити» по хавбеку в размере 56 миллионов евро. Лиссабонцы хотят получить за него 70 миллионов.
При этом «Спортинг» уже нашел замену Фернандешу.
- В сезоне-2018/19 Фернандеш провел за португальскую команду 53 матча, забил 32 гола и сделал 18 результативных передач.
- В 2017 году «Спортинг» купил полузащитника у «Сампдории» за 9,7 миллиона евро.