Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    2 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

    «Ливерпуль» лидирует в борьбе за Бруну Фернандеша

    Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

    По информации The Sun, мерсисайдцы – главный кандидат на приобретение 24-летнего футболиста. Португальцу очень нравится тактический стиль главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

    Ранее «Спортинг» отклонил предложение от «Манчестер Сити» по хавбеку в размере 56 миллионов евро. Лиссабонцы хотят получить за него 70 миллионов.

    При этом «Спортинг» уже нашел замену Фернандешу.

    • В сезоне-2018/19 Фернандеш провел за португальскую команду 53 матча, забил 32 гола и сделал 18 результативных передач.
    • В 2017 году «Спортинг» купил полузащитника у «Сампдории» за 9,7 миллиона евро.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:31
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71555
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru