«Ливерпуль» лидирует в борьбе за Бруну Фернандеша

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

По информации The Sun, мерсисайдцы – главный кандидат на приобретение 24-летнего футболиста. Португальцу очень нравится тактический стиль главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Ранее «Спортинг» отклонил предложение от «Манчестер Сити» по хавбеку в размере 56 миллионов евро. Лиссабонцы хотят получить за него 70 миллионов.

При этом «Спортинг» уже нашел замену Фернандешу.