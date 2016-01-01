Легкоатлетка Конева: «Очень обидно, что футболистам дали звания ЗМС просто так. Мне для этого нужно было выиграть Универсиаду, ЧЕ и ЧМ»

Российская легкоатлетка Екатерина Конева заявила, что ей было обидно, когда футболистам сборной России вручили звания «Заслуженных мастеров спорта» за выход в четвертьфинал ЧМ-2018.

Конева – трехкратная победительница Универсиады в тройном прыжке, чемпионка мира и Европы.

«Мне, допустим, было очень обидно, когда футболистам дали звания «Заслуженных мастеров спорта». Лично мне, чтобы получить это звание, нужно было выиграть Универсиаду, чемпионат Европы, чемпионат мира. Я долго собирала документы, их рассматривали, и только потом мне дали эту корочку.

Все ребята-спортсмены, с кем я общалась, и не только из легкой атлетики, были возмущены, что футболисты получили ЗМС. Почему я должна пахать и выигрывать, а им дали фактически просто так?» – сказала Конева.