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    Легкоатлетка Конева: «Очень обидно, что футболистам дали звания ЗМС просто так. Мне для этого нужно было выиграть Универсиаду, ЧЕ и ЧМ»

    Российская легкоатлетка Екатерина Конева заявила, что ей было обидно, когда футболистам сборной России вручили звания «Заслуженных мастеров спорта» за выход в четвертьфинал ЧМ-2018.

    Конева – трехкратная победительница Универсиады в тройном прыжке, чемпионка мира и Европы.

    «Мне, допустим, было очень обидно, когда футболистам дали звания «Заслуженных мастеров спорта». Лично мне, чтобы получить это звание, нужно было выиграть Универсиаду, чемпионат Европы, чемпионат мира. Я долго собирала документы, их рассматривали, и только потом мне дали эту корочку.

    Все ребята-спортсмены, с кем я общалась, и не только из легкой атлетики, были возмущены, что футболисты получили ЗМС. Почему я должна пахать и выигрывать, а им дали фактически просто так?» – сказала Конева.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:41
    Комментарии15
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      Рейтинг: +144

      RdAMR10 6 минут назад

      Пошла на ***, завистливая *****...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4938

      prezent2017 1 час назад

      Завидущие глаза... Ты видела сколько людей тебя смотрели с твоими универсиадами, и сколько футбол?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +20

      meitme > prezent2017 14 минут назад

      Если бы наши футболисты пахали так, как пашут гимнасты, давно бы и европу и мир взяли и были бы ЗМС, заслуженно. А так, я с ней полностью согласен, без сомнения.

      0
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      Рейтинг: +1058

      general.lizyukov 1 час назад

      А кроме тебя кто получил ещё ЗМС?
      В футболе так, командой играют, командой титулы получают.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +20

      meitme > general.lizyukov 19 минут назад

      Понятно, что командой. Не понятно, какой титул они взяли

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6340

      KLIM777 1 час назад

      Сменить власть и отобрать ЗМС.

      ЗМС выдается при сложной процедуре, где спортсмен должен быть признан разными структурами, что он лучший.

      Если взять наших футболистов, то максимум они заслужили грамоты и шоколадные медали с 10 литровой бутылкой самогона из Миллерово.

      4
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      Рейтинг: +1473

      Ubuntu 1 час назад

      Уровень конкуренции в футболе выше

      -1
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      Рейтинг: +6340

      KLIM777 > Ubuntu 1 час назад

      и что? Так давайте тогда ЗМС дадим всем игрокам Зенита и Краснодара за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

      Хоккеистам за 3 место на чемпионате мира.

      Они ничего не добились, кроме двух побед над слабыми соперниками и случайно серией пенальти с Испанией.

      ЗМС дать Акинфееву куда еще не шло и то. у него должно уже быть.

      4
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      Рейтинг: +1058

      general.lizyukov > KLIM777 1 час назад

      Клубные успехи и успехи сборной - разные вещи.

      0
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      Рейтинг: +643

      Мы ЦСКА > KLIM777 18 минут назад

      А если посмотреть сколько дармоедов наполучало За заслуги перед отечеством, то охренеешь

      1
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      Рейтинг: +6340

      KLIM777 > Мы ЦСКА 11 минут назад

      у меня почти 4 тысячи комментариев на бомбардире, как думаешь, можно на рассчитывать на награждение?)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1469

      giluxa1963 1 час назад

      опомнилась через год

      1
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    • ...
      Рейтинг: +322

      R015RK 1 час назад

      Полностью согласен, сказала всё правильно и честно. До сих пор не могу понять за какие заслуги наши футболеры получили ЗМС?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1628

      swot1205 1 час назад

      Золотые слова

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +641

      латунный сепаратист > swot1205 7 минут назад

      референдум провести и отменить змс

      -1
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