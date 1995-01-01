Мусаев – о минувшем сезоне: «Обидно, когда на первый план выходят судьи»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результаты команды в минувшем сезоне. Специалист подчеркнул, что судьи несколько раз ошиблись не в пользу краснодарцев, что повлияло на итоговый расклад в турнирной таблице.

– Если смотреть на наше качество игры в первой части сезона и место, которое мы занимали до перерыва, конечно, рассчитывали на большее. Весной мы оказались в достаточно сложном положении в плане кадров, поэтому в ряде игр не могли показать футбол, в который умеем играть.

– Нет ощущения, что в нескольких матчах не повезло? Например, с «Оренбургом».

– В матче с «Локомотивом» на 70-й минуте нам поставили пенальти и дали удаление – ничего из этого вообще не было. Первая желтая карточка была для Каборе четвертой в сезоне – он должен был пропускать следующий матч. Потом ему дали вторую – он пропустил следующий матч уже из-за красной и вернулся на после через тур снова с тремя желтыми карточками. Хотя признаю, «Локомотив» проводил хороший матч, мы были уставшими. Но если бы не этот момент – минус два очка у «Локо» и плюс одно у нас.

Игра с «Динамо». При счете 0:0 в ворота «Динамо» не ставят явный пенальти, хотя судья находится в двух метрах от эпизода. Тот матч – тоже далеко не лучший для нас. Но это две большие ошибки, которые были признаны и серьезно повлияли на таблицу.

С «Оренбургом» мы провели хороший матч, действовали ярко. Расстроило то, что мы знали, как убирать их быстрые атаки, но несколько раз с ними не справились. Конечно, подвела и реализация: например, не забили пенальти. По созданным моментам, думаю, тогда мы должны были выиграть. Но ссылаться на невезение я не могу. По ходу сезона где-то мы вырывали победу в равных матчах, где-то – наоборот. Но когда на первый план выходят судьи, обидно.

«Краснодар» финишировал на третьем месте в турнирной таблице, набрав равное количество очков с «Локомотивом» и уступив москвичам только по личным встречам.