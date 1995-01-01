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    Мусаев – о минувшем сезоне: «Обидно, когда на первый план выходят судьи»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результаты команды в минувшем сезоне. Специалист подчеркнул, что судьи несколько раз ошиблись не в пользу краснодарцев, что повлияло на итоговый расклад в турнирной таблице.

    – Если смотреть на наше качество игры в первой части сезона и место, которое мы занимали до перерыва, конечно, рассчитывали на большее. Весной мы оказались в достаточно сложном положении в плане кадров, поэтому в ряде игр не могли показать футбол, в который умеем играть.

    – Нет ощущения, что в нескольких матчах не повезло? Например, с «Оренбургом».

    – В матче с «Локомотивом» на 70-й минуте нам поставили пенальти и дали удаление – ничего из этого вообще не было. Первая желтая карточка была для Каборе четвертой в сезоне – он должен был пропускать следующий матч. Потом ему дали вторую – он пропустил следующий матч уже из-за красной и вернулся на после через тур снова с тремя желтыми карточками. Хотя признаю, «Локомотив» проводил хороший матч, мы были уставшими. Но если бы не этот момент – минус два очка у «Локо» и плюс одно у нас.

    Игра с «Динамо». При счете 0:0 в ворота «Динамо» не ставят явный пенальти, хотя судья находится в двух метрах от эпизода. Тот матч – тоже далеко не лучший для нас. Но это две большие ошибки, которые были признаны и серьезно повлияли на таблицу.

    С «Оренбургом» мы провели хороший матч, действовали ярко. Расстроило то, что мы знали, как убирать их быстрые атаки, но несколько раз с ними не справились. Конечно, подвела и реализация: например, не забили пенальти. По созданным моментам, думаю, тогда мы должны были выиграть. Но ссылаться на невезение я не могу. По ходу сезона где-то мы вырывали победу в равных матчах, где-то – наоборот. Но когда на первый план выходят судьи, обидно.

    «Краснодар» финишировал на третьем месте в турнирной таблице, набрав равное количество очков с «Локомотивом» и уступив москвичам только по личным встречам.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +232

      Вальдемар IV 48 минут назад

      у меня аж браузер подвис сколько там накатали на спортсе, и все не про спартак

      -1
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      Рейтинг: +650

      Борат 1 час назад

      ПРОСТО У ЛОКОМОТИВА ЕСТЬ СУХИНА !
      ГЫ-ГЫ

      0
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      Рейтинг: +4089

      Старикан 1 час назад

      Эх, противно слышать! Найдите хоть одну команду, которая бы не пострадала от судей. Сегодня ты, завтра тебя! Причина явно не в этом...

      0
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      ...
      Рейтинг: +232

      Вальдемар IV > Старикан 1 час назад

      чет ни разу кабинеты не страдали от судей

      -1
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      Рейтинг: +1951

      maygli 1 час назад

      А раньше, что, было по другому?!?
      Как только-что родился.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9671

      Garrincha58 1 час назад

      играть надо, а не плакаться судьи всегда ошибаются и всегда будут! даже VAR не безупречен

      2
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      Рейтинг: +232

      Вальдемар IV > Garrincha58 59 минут назад

      так играли как раз таки лучше немытых, но у кого дюков и сухина тот и лучше

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