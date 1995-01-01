«МЮ» отказался менять Лукаку на Перишича с доплатой

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Интера» по нападающему Ромелу Лукаку.

«МЮ» хочет получить за 26-летнего футболиста 70 миллионов евро. Итальянский клуб был готов включить в сделку полузащитника Ивана Перишича, чтобы снизить цену.

«Юнайтед» отказался, так как больше не заинтересован в хорвате.