«МЮ» отказался менять Лукаку на Перишича с доплатой

Лукаку-хорош ! Но выглядит на 36 !
«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Интера» по нападающему Ромелу Лукаку.
«МЮ» хочет получить за 26-летнего футболиста 70 миллионов евро. Итальянский клуб был готов включить в сделку полузащитника Ивана Перишича, чтобы снизить цену.
«Юнайтед» отказался, так как больше не заинтересован в хорвате.
- В минувшем сезоне Перишич провел за миланцев 45 матчей, забил девять голов и сделал восемь результативных передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего игрока в 30 миллионов евро.