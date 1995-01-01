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    «МЮ» отказался менять Лукаку на Перишича с доплатой

    «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Интера» по нападающему Ромелу Лукаку.

    «МЮ» хочет получить за 26-летнего футболиста 70 миллионов евро. Итальянский клуб был готов включить в сделку полузащитника Ивана Перишича, чтобы снизить цену.

    «Юнайтед» отказался, так как больше не заинтересован в хорвате.

    • В минувшем сезоне Перишич провел за миланцев 45 матчей, забил девять голов и сделал восемь результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего игрока в 30 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2470

      САДЫЧОК 14 минут назад

      Лукаку-хорош ! Но выглядит на 36 !

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