Express: «Манчестер Юнайтед» продлит контракт с Лингардом на улучшенных условиях

«Манчестер Юнайтед» договорился о продлении контракта с полузащитником Джесси Лингардом, сообщает Express.

По информации источника, стороны заключат новое долгосрочное соглашение, по условиям которого вырастет зарплата футболиста.

Сейчас 26-летний англичанин зарабатывает около 6 миллионов евро в год, а после подписания нового договора будет получать 7,6 миллиона.