Express: «Манчестер Юнайтед» продлит контракт с Лингардом на улучшенных условиях

«Манчестер Юнайтед» договорился о продлении контракта с полузащитником Джесси Лингардом, сообщает Express.
По информации источника, стороны заключат новое долгосрочное соглашение, по условиям которого вырастет зарплата футболиста.
Сейчас 26-летний англичанин зарабатывает около 6 миллионов евро в год, а после подписания нового договора будет получать 7,6 миллиона.
- Лингард – воспитанник «МЮ».
- В сезоне-2018/19 он забил пять голов и сделал четыре результативные передачи в 36 матчах.
- Действующий контракт игрока с клубом истекает в 2021 году.