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    Express: «Манчестер Юнайтед» продлит контракт с Лингардом на улучшенных условиях

    «Манчестер Юнайтед» договорился о продлении контракта с полузащитником Джесси Лингардом, сообщает Express.

    По информации источника, стороны заключат новое долгосрочное соглашение, по условиям которого вырастет зарплата футболиста.

    Сейчас 26-летний англичанин зарабатывает около 6 миллионов евро в год, а после подписания нового договора будет получать 7,6 миллиона.

    • Лингард – воспитанник «МЮ».
    • В сезоне-2018/19 он забил пять голов и сделал четыре результативные передачи в 36 матчах.
    • Действующий контракт игрока с клубом истекает в 2021 году.

    Источник: Express

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