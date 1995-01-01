«Наполи» хочет выкупить Оспину за 2,5 миллиона

«Наполи» намерен сохранить вратаря Давида Оспину, права на которого принадлежат «Арсеналу».
По информации журналиста Николо Скиры, неаполитанцы готовы выкупить 30-летнего колумбийца за 2,5 миллиона евро.
Ранее клубы согласовали сумму выкупа в размере четырех миллионов евро.
- В составе «Наполи» Оспина сыграл 24 матча, в которых пропустил 25 голов.
- Его контракт с «Арсеналом» истекает в 2020 году.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Николо Скира – журналист La Gazzetta dello Sport. Специализируется на инсайдах из Италии и ведущих европейских клубов. Аудитория в твиттере - 29,3 тысячи подписчиков.