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    «Наполи» хочет выкупить Оспину за 2,5 миллиона

    «Наполи» намерен сохранить вратаря Давида Оспину, права на которого принадлежат «Арсеналу».

    По информации журналиста Николо Скиры, неаполитанцы готовы выкупить 30-летнего колумбийца за 2,5 миллиона евро.

    Ранее клубы согласовали сумму выкупа в размере четырех миллионов евро.

    • В составе «Наполи» Оспина сыграл 24 матча, в которых пропустил 25 голов.
    • Его контракт с «Арсеналом» истекает в 2020 году.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Николо Скира – журналист La Gazzetta dello Sport. Специализируется на инсайдах из Италии и ведущих европейских клубов. Аудитория в твиттере - 29,3 тысячи подписчиков.

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