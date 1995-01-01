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    Football Italia: «Челси» бесплатно отпустит Сарри в «Ювентус» в обмен на скидку по аренде Игуаина

    Сегодня «Челси» может объявить об уходе Маурицио Сарри с поста главного тренера команды.

    Как сообщает Football Italia, агент итальянского специалиста Фали Рамадани уже уладил условия расторжения контракта с лондонским клубом.

    Ожидается, что Сарри перейдет в «Ювентус» бесплатно, хотя ранее утверждалось, что «Челси» потребует за него компенсацию.

    Туринцы, в свою очередь, намерены сделать «Челси» скидку в качестве компенсации за полугодовую аренду нападающего Гонсало Игуаина.

    Аренда аргентинца обошлась англичанам в девять миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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