Football Italia: «Челси» бесплатно отпустит Сарри в «Ювентус» в обмен на скидку по аренде Игуаина

Сегодня «Челси» может объявить об уходе Маурицио Сарри с поста главного тренера команды.

Как сообщает Football Italia, агент итальянского специалиста Фали Рамадани уже уладил условия расторжения контракта с лондонским клубом.

Ожидается, что Сарри перейдет в «Ювентус» бесплатно, хотя ранее утверждалось, что «Челси» потребует за него компенсацию.

Туринцы, в свою очередь, намерены сделать «Челси» скидку в качестве компенсации за полугодовую аренду нападающего Гонсало Игуаина.

Аренда аргентинца обошлась англичанам в девять миллионов евро.