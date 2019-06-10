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    Гончаренко: «Акинфеев, Чалов и Дзюба – лучшие игроки сезона в РПЛ»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, кого он считает лучшими игроками минувшего розыгрыша российской Премьер-лиги.

    Белорусский специалист включил в тройку двух футболистов своей команды – вратаря Игоря Акинфеева и нападающего Федора Чалова, а также форварда «Зенита» Артема Дзюбу.

    • В сезоне-2018/19 Акинфеев провел 30 матчей в РПЛ и пропустил 23 гола.
    • Чалов забил 15 мячей и сделал семь ассистов в 30 играх. Он стал лучшим бомбардиром турнира.
    • Дзюба отличился восемь раз и сделал 11 результативных передач в 27 поединках.

    Источник: «Чемпионат»

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    10.06.2019 09:41
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 10 июня 2019, 22:07

      Прочитал все комментарии и убедился что из некоторых комментаторов однозначно хорошие следователи получились бы. Или адвокаты...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 10 июня 2019, 22:01

      Ну вот Чалов в списке лучших в РПЛ. А в игру сборной не выпустили. А надо было обязательно.

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 10 июня 2019, 17:59

      лучшая дырка года)

      0
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      Рейтинг: +982

      O-Z 10 июня 2019, 16:13

      Акинфеев??? Ты сам то матчи смотрел своей команды?! Лучше бы признал лучшее очко года у кого.

      0
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 10 июня 2019, 13:13

      ИгаРЬ ЛуДший! У него 30 игр и (-23)!!! А то, что он два раза в очко пропустил с Тереком за 1 матч...да вы ВСЕ просто завидуйте, неудачники! Он в клипе "руки вверх" снимется лучше, чем за сборную будет играть в свои 33 года!

      1
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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 10 июня 2019, 12:42

      Вообще этот сезон в РФПЛ получился на редкость вялым и унылым. Особо никто не выдал выдающихся результатов. Если уж выделять, то да, Чалов смотрелся получше других, Азмун вторую часть неплохо выдал. А ..ю.а только в концовке прибавил, а так его поносили весь сезон за деревянность. Против Конифея ничего против не имею, но и лучшим не назвал бы. Хотя его стабильность достойна похвалы.

      1
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 10 июня 2019, 11:37

      как и слуцкер своих коней выделил как обычно

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 июня 2019, 11:36

      Гончаренко: хоть дерьмовые, но свои!

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 10 июня 2019, 10:54

      Как , можно выделить Дзюбу , который не забивал в чемпионате больше полугода !!! Как Гончаренко это , может быть ?!!! В команде лидере и чемпионе !..Это говорит о том , что Гончаренко не готов быть классным тренером !

      3
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      Рейтинг: +3795

      serppion > САДЫЧОК 10 июня 2019, 12:06

      Похоже, Гончаренко с Жзюбой пьют вместе. Другой причины выдвигать Деревяшку не вижу.

      2
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      Рейтинг: +853

      Rus9I 10 июня 2019, 10:30

      Вообще Азмуна можно выделить.

      3
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > Rus9I 10 июня 2019, 10:34

      Мне кажется за отрезок проведенный в Зените-да, а за чемпионат наверное нет.

      2
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      Рейтинг: +853

      Rus9I > zritelx 10 июня 2019, 17:13

      Да, там весь рубин барахтался в болоте. А в Зеньке, другие приоритеты и подбор игроков. Главное что сам Азмун сходу выиграл конкуренцию!

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