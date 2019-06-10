Гончаренко: «Акинфеев, Чалов и Дзюба – лучшие игроки сезона в РПЛ»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, кого он считает лучшими игроками минувшего розыгрыша российской Премьер-лиги.

Белорусский специалист включил в тройку двух футболистов своей команды – вратаря Игоря Акинфеева и нападающего Федора Чалова, а также форварда «Зенита» Артема Дзюбу.