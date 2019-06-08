Зидан хочет отдать Винисиуса в аренду. Перес против

У главного тренера «Реала» Зинедина Зидана имеются разногласия с президентом клуба Флорентино Пересом. Об этом сообщает AS.

Французский специалист хочет отдать нападающего Винисиуса Жуниора в аренду на следующий сезон. Перес выступает против этого, поскольку бразилец важен для «Реала» не только со спортивной точки зрения, но и с маркетинговой. Талантливый форвард может стать одним из игроков, которые попадут на обложку FIFA 20.

При этом Зидан рассчитывает на другого молодого футболиста Браима Диаса, тогда как Перес хотел бы отдать испанца в аренду.