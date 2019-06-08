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    Зидан хочет отдать Винисиуса в аренду. Перес против

    У главного тренера «Реала» Зинедина Зидана имеются разногласия с президентом клуба Флорентино Пересом. Об этом сообщает AS.

    Французский специалист хочет отдать нападающего Винисиуса Жуниора в аренду на следующий сезон. Перес выступает против этого, поскольку бразилец важен для «Реала» не только со спортивной точки зрения, но и с маркетинговой. Талантливый форвард может стать одним из игроков, которые попадут на обложку FIFA 20.

    При этом Зидан рассчитывает на другого молодого футболиста Браима Диаса, тогда как Перес хотел бы отдать испанца в аренду.

    • В прошедшем сезоне чемпионата Испании Винисиус провел 18 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу. На счету Диаса один гол и один ассист в девяти играх.
    • Зидан возглавил «Реал» во второй раз в марте этого года.

    Источник: AS

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2383

      m40 42 минуты назад

      Пусть Перец тогда сам тренирует и ставит кого хочет в основу

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