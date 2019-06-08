Зидан хочет отдать Винисиуса в аренду. Перес против

Пусть Перец тогда сам тренирует и ставит кого хочет в основу
У главного тренера «Реала» Зинедина Зидана имеются разногласия с президентом клуба Флорентино Пересом. Об этом сообщает AS.
Французский специалист хочет отдать нападающего Винисиуса Жуниора в аренду на следующий сезон. Перес выступает против этого, поскольку бразилец важен для «Реала» не только со спортивной точки зрения, но и с маркетинговой. Талантливый форвард может стать одним из игроков, которые попадут на обложку FIFA 20.
При этом Зидан рассчитывает на другого молодого футболиста Браима Диаса, тогда как Перес хотел бы отдать испанца в аренду.
- В прошедшем сезоне чемпионата Испании Винисиус провел 18 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу. На счету Диаса один гол и один ассист в девяти играх.
- Зидан возглавил «Реал» во второй раз в марте этого года.