Агент Жамалетдинова сообщил, что россиянин проведет в «Лехе» еще один сезон

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов в следующем сезоне будет выступать на правах аренды за «Лех». Об этом сообщил агент 22-летнего россиянина Александр Маньяков.

«Тимур Жамалетдинов был в «Лехе» полгода. Сначала не попадал в состав, но со временем пробился в основу, провел семь матчей. Не вовремя случилась травма голеностопа, поэтому Тимур забил только один гол. Я разговаривал с ним в конце сезона и он сказал, что был бы рад остаться в «Лехе» еще на какое-то время. Сразу выйдя на руководителей ЦСКА, я нашел полное понимание вопроса. В клубе работают здравомыслящие люди, тонко чувствующие конъюнктуру рынка и понимающие, что для дальнейшего развития игрокам нужно давать шанс поиграть в Европе. Это закалит Тимура как человека, во всех смыслах. И в бытовом плане и футбольном. «Лех» думал, прикидывал варианты. И оказался готов на еще одну аренду.

Но нужно обговорить некоторые детали. Представители ЦСКА уже внесли свои коррективы в трансферный контракт. Переговоры на финишной прямой и, думаю, на следующей неделе, должны завершиться.

Жамалетдинов проведет еще один сезон в «Лехе». Надеюсь, он проявит себя должным образом. И после или вернется в Россию, или продолжит карьеру в Польше, потому что у «Леха» будет первоочередное право выкупа. Через год Тимур может превратиться в настоящего таргетмена. Я на это очень рассчитываю и желаю Жамалетдинову всяческих успехов», – написал Маньяков.