Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    Глава Мордовии Волков: «Через два-три года «Мордовия» выйдет в РПЛ. Почему бы не сделать ее чемпионом России?»

    Глава Республики Мордовия Владимир Волков поговорил о будущем «Мордовии». Политик допускает, что команда станет чемпионом страны.

    «Выйдя в лигу выше, мы поняли, что без приглашeнных футболистов никак нельзя. Мы отошли назад, создали свою школу и играли на этом уровне своими воспитанниками. То же самое сделаем и с Премьер-Лигой: основной упор — на школу, на подготовку наших футболистов. Мы считаем, что через два-три года выйдем в высший дивизион и сможем там играть.

    Мы не хотим тратить средства республики, чтобы доделывать стадион. Нам передадут его в следующем году, и неважно, в феврале или декабре. Пять лет его будет содержать федеральный бюджет. Президент поставил задачу за этот срок выйти на самоокупаемость.

    Я был в Голландии, они проводят на стадионах конференции, экскурсии. У них самоокупаемость. Ясно, что там идут на экскурсии из-за «Аякса», но почему бы не сделать «Мордовию» чемпионом России? Все будут ходить и смотреть, как клуб стал чемпионом. Самоокупаемость – это трудно, но возможно», – считает Волков.

    • «Мордовия» основана в 1961 году.
    • В прошлом сезоне ФНЛ клуб занял 12 место.
    • В сезоне-2015/16 «Мордовия» играла в РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:15
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71541
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru