Глава Мордовии Волков: «Через два-три года «Мордовия» выйдет в РПЛ. Почему бы не сделать ее чемпионом России?»

Глава Республики Мордовия Владимир Волков поговорил о будущем «Мордовии». Политик допускает, что команда станет чемпионом страны.

«Выйдя в лигу выше, мы поняли, что без приглашeнных футболистов никак нельзя. Мы отошли назад, создали свою школу и играли на этом уровне своими воспитанниками. То же самое сделаем и с Премьер-Лигой: основной упор — на школу, на подготовку наших футболистов. Мы считаем, что через два-три года выйдем в высший дивизион и сможем там играть.

Мы не хотим тратить средства республики, чтобы доделывать стадион. Нам передадут его в следующем году, и неважно, в феврале или декабре. Пять лет его будет содержать федеральный бюджет. Президент поставил задачу за этот срок выйти на самоокупаемость.

Я был в Голландии, они проводят на стадионах конференции, экскурсии. У них самоокупаемость. Ясно, что там идут на экскурсии из-за «Аякса», но почему бы не сделать «Мордовию» чемпионом России? Все будут ходить и смотреть, как клуб стал чемпионом. Самоокупаемость – это трудно, но возможно», – считает Волков.