Bild: 15-летние игроки системы «Бешикташа» во время турнира в Греции через тренеров сняли в отель проституток

Немецкое издание Bild рассказало о досуге футболистов команды «Бешикташ»-U16, которые выступали на турнире в Греции. Соревнование проходило на острове Родос.

Перед дебютной игрой футболисты сняли в отель проституток. Они были привезены через тренеров, которые также пользовались услугами женщин. «Бешикташ» уже отстранил причастных футболистов от тренировочной работы.