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    Bild: 15-летние игроки системы «Бешикташа» во время турнира в Греции через тренеров сняли в отель проституток

    Немецкое издание Bild рассказало о досуге футболистов команды «Бешикташ»-U16, которые выступали на турнире в Греции. Соревнование проходило на острове Родос.

    Перед дебютной игрой футболисты сняли в отель проституток. Они были привезены через тренеров, которые также пользовались услугами женщин. «Бешикташ» уже отстранил причастных футболистов от тренировочной работы.

    • На следующий день после визита проституток «Бешикташ» добился победы, обыграв действующего победителя турнира – «Панатинаикос».
    • «Бешикташ» в минувшем чемпионате Турции финишировал третьим.
    • Клуб основан в 1903 году.

    Источник: Bild

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +85

      Rtu 23 минуты назад

      На Родосе кул, жил рядом с Линдосом в отеле)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +805

      Derzkiy1 31 минуту назад

      Расслабились перед финалом и выиграли ! Молодцы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      srg38 39 минут назад

      На следующий день победа, так в чем проблема? Надо брать методы на вооружение

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3508

      vladik12 45 минут назад

      Кемаль наверняка одобрил бы, так что все норм.

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