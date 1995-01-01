Bild: 15-летние игроки системы «Бешикташа» во время турнира в Греции через тренеров сняли в отель проституток

На Родосе кул, жил рядом с Линдосом в отеле)
Немецкое издание Bild рассказало о досуге футболистов команды «Бешикташ»-U16, которые выступали на турнире в Греции. Соревнование проходило на острове Родос.
Перед дебютной игрой футболисты сняли в отель проституток. Они были привезены через тренеров, которые также пользовались услугами женщин. «Бешикташ» уже отстранил причастных футболистов от тренировочной работы.
- На следующий день после визита проституток «Бешикташ» добился победы, обыграв действующего победителя турнира – «Панатинаикос».
- «Бешикташ» в минувшем чемпионате Турции финишировал третьим.
- Клуб основан в 1903 году.