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    AS: «Реал» летом должен продать игроков на 300 миллионов

    По информации издания AS, мадридскому «Реалу» придется расстаться с несколькими футболистами летом. Это необходимо для выполнения правил финансового фэйр-плей.

    В общей сложности от трансферов летом мадридцы должны получить не менее 300 миллионов евро. Вместе с тем ожидается, что потратит клуб по меньшей мере 400 миллионов.

    Источник: AS

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    Сегодня, 14:13
    Комментарии6
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      Рейтинг: +45

      Mr.R.D 31 минуту назад

      А Бейла видимо не рассматривают ))

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      Рейтинг: +6060

      Skull_Boy 1 час назад

      Кроос и Варан не стабильны, а 3й с голландскими корнями и вовсе игрок подмены с отступными для дебила в 700 млн, а на практике и по 50ку жалко отдавать

      0
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      Рейтинг: +1456

      SarJr 1 час назад

      хорошо если сотню срубят. а остальное закроют карманами переса, ну или также отмажутся как псж и сити в свое время)

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      Рейтинг: +1631

      BlackMurder 1 час назад

      Только на любого игрока реала, реал будет цену лупить, а на данный момент ни один клуб европы, не выложит за это выступление в этом году и гроша) уж слишком больно щас трансферный рынок, дедушка перес должен понимать, просто клубы АПЛ в этом соображают лучше) клубы италии чуть хуже, клубы Германии тоже мало вкуривают, это касается Баварии, опять потеряв все, мы ждем у моря погоды

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      Рейтинг: +13015

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Зидан стал скромнее.

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      Рейтинг: +802

      Derzkiy1 1 час назад

      Из этой тройки не уйдут игроки

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