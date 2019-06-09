AS: «Реал» летом должен продать игроков на 300 миллионов

А Бейла видимо не рассматривают ))
По информации издания AS, мадридскому «Реалу» придется расстаться с несколькими футболистами летом. Это необходимо для выполнения правил финансового фэйр-плей.
В общей сложности от трансферов летом мадридцы должны получить не менее 300 миллионов евро. Вместе с тем ожидается, что потратит клуб по меньшей мере 400 миллионов.
- «Реал» уже приобрел Луку Йовича и Эдена Азара.
- На текущий момент испанцы имеют в составе трех игроков, рыночная стоимость которых равна 80 миллионам (Тони Кроос, Рафаэль Варан и Марко Асенсио). Это самые дорогие футболисты клуба.
- «Реал» в минувшем сезоне Примеры занял третье место.