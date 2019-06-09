AS: «Реал» летом должен продать игроков на 300 миллионов

По информации издания AS, мадридскому «Реалу» придется расстаться с несколькими футболистами летом. Это необходимо для выполнения правил финансового фэйр-плей.

В общей сложности от трансферов летом мадридцы должны получить не менее 300 миллионов евро. Вместе с тем ожидается, что потратит клуб по меньшей мере 400 миллионов.