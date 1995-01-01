Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    «Лех» может продлить аренду Жамалетдинова. Клуб ведет переговоры с ЦСКА

    Нападающий «Леха» Тимур Жамалетдинов может остаться в клубе до конца сезона-2019/20. Права на игрока принадлежат ЦСКА, сейчас клубы ведут переговоры о продлении аренды. Об этом рассказал агент футболиста Александр Маньяков.

    «На данный момент ведутся переговоры между клубами. У «Леха» есть заинтересованность в продлении аренды Тимура, ЦСКА не против отпустить футболиста. Представители клубов согласовывают детали», – сказал Маньяков.

    • Жемалетдинов выступает за «Лех» с января 2019 года.
    • Футболист провел семь матчей за польский клуб и забил один гол.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:11
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71529
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru