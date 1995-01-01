«Лех» может продлить аренду Жамалетдинова. Клуб ведет переговоры с ЦСКА

Нападающий «Леха» Тимур Жамалетдинов может остаться в клубе до конца сезона-2019/20. Права на игрока принадлежат ЦСКА, сейчас клубы ведут переговоры о продлении аренды. Об этом рассказал агент футболиста Александр Маньяков.

«На данный момент ведутся переговоры между клубами. У «Леха» есть заинтересованность в продлении аренды Тимура, ЦСКА не против отпустить футболиста. Представители клубов согласовывают детали», – сказал Маньяков.