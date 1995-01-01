Экс-президент Татарстана Шаймиев препятствовал отставке Бердыева. Сегодня тренер съехал с базы «Рубина»

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев забрал вещи с клубной базы. Вместе с тем стали известны подробности отставки специалиста.
Как пишет «Спорт Бизнес Online», против отставки Бердыева выступал бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Несмотря на его вмешательство, тренер все равно покинул клуб.
- Шаймиев был президентом Республики Татарстан с самого ее основания (1991 год) до 2010 года.
- «Рубин» с Бердыевым в минувшем сезоне РПЛ занял 11-е место.
- Под руководством тренера казанцы становились чемпионами в 2008 и 2009 годах.