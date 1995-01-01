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    В 2019 году ЦСКА проверяли на допинг чаще других клубов РПЛ

    ТАСС располагает информацией о проверках Российским антидопинговым агентством клубов РПЛ. В 2019 году чаще других команд проверяли ЦСКА.

    За прошедшие пять месяцев года тестирование прошли десять футболистов москвичей. На втором месте «Спартак» – проверены девять игроков. У «Зенита» и «Локомотива» обследование проходили по семь спортсменов.

    • ЦСКА в минувшем сезоне занял четвертое место в РПЛ и выступит в Лиге Европы.
    • Чемпионом стал «Зенит».
    • Среди футболистов в 2019 году чаще всех проходил тестирование на допинг защитник «Ахмата» Андрей Семенов – три раза.

    Источник: ТАСС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3949

      Агасфер 29 минут назад

      А надо было "Ростов".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +561

      klim2m 56 минут назад

      Кони Ерему слили )))

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