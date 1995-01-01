В 2019 году ЦСКА проверяли на допинг чаще других клубов РПЛ

А надо было "Ростов".
ТАСС располагает информацией о проверках Российским антидопинговым агентством клубов РПЛ. В 2019 году чаще других команд проверяли ЦСКА.
За прошедшие пять месяцев года тестирование прошли десять футболистов москвичей. На втором месте «Спартак» – проверены девять игроков. У «Зенита» и «Локомотива» обследование проходили по семь спортсменов.
- ЦСКА в минувшем сезоне занял четвертое место в РПЛ и выступит в Лиге Европы.
- Чемпионом стал «Зенит».
- Среди футболистов в 2019 году чаще всех проходил тестирование на допинг защитник «Ахмата» Андрей Семенов – три раза.