В 2019 году ЦСКА проверяли на допинг чаще других клубов РПЛ

ТАСС располагает информацией о проверках Российским антидопинговым агентством клубов РПЛ. В 2019 году чаще других команд проверяли ЦСКА.

За прошедшие пять месяцев года тестирование прошли десять футболистов москвичей. На втором месте «Спартак» – проверены девять игроков. У «Зенита» и «Локомотива» обследование проходили по семь спортсменов.