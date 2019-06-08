«Зенит» получил от РПЛ приз за лучшую посещаемость

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» стал самым посещаемым клубом. Коммерческий директор лиги Павел Суворов в связи с этим вручил награду советнику зенитовцев по коммерческой деятельности Илье Кочеврину.

«Мы стали чемпионами по общей посещаемости, по средней посещаемости, чемпионами по доходу на каждого болельщика, и это очень большая ответственность. Стать чемпионом сложно, но удержать лидерство гораздо сложнее, и наша задача в новом сезоне — сделать нашу арену одним из центров притяжения для жителей Петербурга и гостей города», – сказал представитель клуба.