Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

    «Зенит» получил от РПЛ приз за лучшую посещаемость

    По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» стал самым посещаемым клубом. Коммерческий директор лиги Павел Суворов в связи с этим вручил награду советнику зенитовцев по коммерческой деятельности Илье Кочеврину.

    «Мы стали чемпионами по общей посещаемости, по средней посещаемости, чемпионами по доходу на каждого болельщика, и это очень большая ответственность. Стать чемпионом сложно, но удержать лидерство гораздо сложнее, и наша задача в новом сезоне — сделать нашу арену одним из центров притяжения для жителей Петербурга и гостей города», – сказал представитель клуба.

    • Матчи чемпионов в прошлом сезоне посмотрели 1119896 болельщиков, в среднем 48244 зрителя за матч.
    • Минувший сезон стал самым посещаемым в истории РПЛ.
    • «Зенит» стал чемпионом в пятый раз в истории.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:34
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71529
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru