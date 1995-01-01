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    Зинченко поцеловал журналистку Седан во время интервью после разгрома сборной Сербии

    Футболист сборной Украины Александр Зинченко дал интервью украинскому ТВ после матча третьего тура отбора Евро-2020 против сербов (5:0). Его у игрока брала журналистка Влада Щеглова (также известная как Влада Седан).

    В конце интервью спортсмен поцеловал корреспондента. Ранее Зинченко замечали в компании Щегловой на матче чемпионата Украины.

    Источник: YouTube-канал Reddit Video

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