Зинченко поцеловал журналистку Седан во время интервью после разгрома сборной Сербии

Футболист сборной Украины Александр Зинченко дал интервью украинскому ТВ после матча третьего тура отбора Евро-2020 против сербов (5:0). Его у игрока брала журналистка Влада Щеглова (также известная как Влада Седан).

В конце интервью спортсмен поцеловал корреспондента. Ранее Зинченко замечали в компании Щегловой на матче чемпионата Украины.