Зинченко поцеловал журналистку Седан во время интервью после разгрома сборной Сербии

Влада Седан. Баклажан.
Футболист сборной Украины Александр Зинченко дал интервью украинскому ТВ после матча третьего тура отбора Евро-2020 против сербов (5:0). Его у игрока брала журналистка Влада Щеглова (также известная как Влада Седан).
В конце интервью спортсмен поцеловал корреспондента. Ранее Зинченко замечали в компании Щегловой на матче чемпионата Украины.
- Зинченко выступает за «Манчестер Сити».
- Украина лидирует в своей отборочной группе.
- Щеглова ранее встречалась с футболистом Андреем Борячуком.