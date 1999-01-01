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    Каррера: «Чувствую поддержку и любовь болельщиков «Спартака», даже находясь в Италии»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на несколько вопросов в выпуске программы на YouTube-канале «Мы к вам приедем».

    – Чувствуете ли Вы поддержку фанатов из России?

    – Да, я чувствую поддержку и любовь болельщиков «Спартака», даже находясь здесь, в Италии. Они пишут мне в инстаграме, присылают сообщения. Их поддержка, безусловно, колоссальная. Я очень благодарен им за это. Мне очень приятно, что мы сумели добиться чемпионства и войти в историю. И я стал частью этого великого события.

    – Что бы Вы пожелали фанатам «Спартака»?

    – Я бы посоветовал фанатам сплотиться вокруг команды. Чтобы они являли собой единый, дружный коллектив. Чтобы они болели за «Спартак».

    • Каррера возглавлял «Спартак» с лета 2016-го по осень 2018-го года.
    • С командой итальянец выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

    Источник: YouTube-канал «Мы к вам приедем»

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