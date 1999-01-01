Каррера: «Чувствую поддержку и любовь болельщиков «Спартака», даже находясь в Италии»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на несколько вопросов в выпуске программы на YouTube-канале «Мы к вам приедем».

– Чувствуете ли Вы поддержку фанатов из России?

– Да, я чувствую поддержку и любовь болельщиков «Спартака», даже находясь здесь, в Италии. Они пишут мне в инстаграме, присылают сообщения. Их поддержка, безусловно, колоссальная. Я очень благодарен им за это. Мне очень приятно, что мы сумели добиться чемпионства и войти в историю. И я стал частью этого великого события.

– Что бы Вы пожелали фанатам «Спартака»?

– Я бы посоветовал фанатам сплотиться вокруг команды. Чтобы они являли собой единый, дружный коллектив. Чтобы они болели за «Спартак».